Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230823. 3 Büsum: Einbruchdiebstahl in Ferienwohnung

Büsum (ots)

Am Dienstag (22.08.23) verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen 9:45 Uhr und 13:50 Uhr Zutritt zu einer Ferienwohnung in der Hans-Reiher-Straße. Hier entwendete dieser aus einem Kleiderschrank und einer Geldbörse insgesamt 950 Euro Bargeld. In der Nachbarschaft fiel zum Tatzeitpunkt ein Mann auf, welcher sich in unmittelbarer Umgebung zur Ferienwohnung aufhielt. Er war circa 25 Jahre alt, schlank, hatte kurze Haare und war mit einem hellen Tshirt bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt weitere sachdienliche Hinweise unter 0481-940 entgegen.

