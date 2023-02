Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verlorene Ladung beschädigt Rettungsfahrzeug - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

02. Februar 2023 | Kreis Stormarn - 01.02.2023 - Reinbek

Gestern Abend (01.02.2023), gegen 18.40 Uhr fuhr ein Rettungswagen in der Schönningstedter Straße in Reinbek in Richtung Ortsmitte. Ihm direkt entgegen kam ein offener Pritschenwagen. In Höhe der Straße Alter Kamp lösten sich von der Ladefläche dieses Pritschenfahrzeuges Kunststoffrohre, ca. 3 Meter lang, und schlugen dabei gegen die Windschutzscheibe des Rettungsfahrzeuges, so dass diese einriss.

Der Fahrer des Pritschenfahrzeuges bemerkte dies offensichtlich nicht und setzte unerkannt seine Fahrt weiter in Richtung des Ortsteils Schönningstedt fort.

Die Polizei in Reinbek hat die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nun nach Zeugen sowie nach dem Besitzer der Kunststoffrohre. Wer kann Angaben zum gesuchten Pritschenfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

