Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Polizei sucht Zeugen nach räuberischer Erpressung

Ludwigsburg (ots)

Nach einer räuberischen Erpressung, die sich am Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr in der Holsteiner Straße im Ludwigsburger Stadtteil Ossweil ereignete, sucht die Kriminalpolizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter stieg gegen 23:30 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg in das Taxi eines 46-jährigen Taxifahrers ein und ließ sich nach Ossweil fahren. In der Holsteiner Straße forderte der Unbekannte plötzlich den Fahrer auf anzuhalten. Daraufhin stieg der mutmaßlich alkoholisierte Täter aus und lief in Richtung Brandenburger Straße davon. Da der zu entrichtende Fahrpreis noch nicht beglichen war, eilte der Taxifahrer dem unbekannten Täter zu Fuß hinterher und forderte dessen Rückkehr zum Taxi. Im weiteren Verlauf schlug der unbekannte Täter dem 46-Jährigen unvermittelt auf den Hinterkopf. Hierbei gingen beide Beteiligte zu Boden. Des Weiteren schlug der Täter dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht bevor er in Richtung Brandenburger Straße und weiter in Richtung Fellbacher Straße flüchtet. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll rund 180 cm groß gewesen sein, hatte eine Glatze und trug eine schwarze Lederjacke und eine Jeanshose. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell