POL-IZ: 230823. 2 Buchholz: Autofahrer kollidiert beim Abbiegen mit entgegenkommendem Fahrzeug, zwei Leichtverletzte

Büttel (ots) - Seit den Morgenstunden am Dienstag (22.08.23) findet eine friedliche Protestaktion an der Baustelle für die ETL 180 (Leitung zur Gasversorgung) am Holstendamm statt. Auch in den Nachmittagsstunden begleitet die Polizei noch lageangepasst die Aktion, bei der eine Gruppe von ungefähr 50 Personen ...

mehr