Lübeck (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatanwaltschaft Lübeck und er Polizeidirektion Lübeck Am frühen Freitagmorgen (14.07.2023) kam es in der Göhler Straße in Oldenburg in Holstein zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Rollerfahrer. Der Kradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Göhler ...

mehr