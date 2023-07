Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg i.H.

Rollerfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatanwaltschaft Lübeck und er Polizeidirektion Lübeck

Am frühen Freitagmorgen (14.07.2023) kam es in der Göhler Straße in Oldenburg in Holstein zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Rollerfahrer. Der Kradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Göhler Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Kurz nach 08:00 Uhr des Freitagmorgens fuhr ein 41-jähriger Oldenburger mit seinem PKW Citroen aus dem Brookkamp in die Göhler Straße. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorroller, welcher in Richtung Göhl bewegt wurde. Der 59-jährige Fahrer des Krads wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstorben ist.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Göhler Straße komplett gesperrt. Die Polizei Oldenburg war mit zwei Streifenwagen am Einsatzort. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Unfallgutachter an die Unfallstelle geschickt. Um kurz nach halb 11 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und zur Klärung der Unfallursache werden bei der Polizeistation Oldenburg in Holstein geführt.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Maik Seidel, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

