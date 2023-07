Lübeck (ots) - Am Donnerstagmorgen (13.07.) stellte die Polizei in Süsel mehrere Fälle der mutmaßlichen Sachbeschädigung durch Graffiti fest. Die unbekannte Person verwendete pinke Sprühfarbe an Mauern und Trafohäuschen. Es wird nun nach Zeugen gesucht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in ...

mehr