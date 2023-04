Hauptzollamt Hannover

HZA-H: Hauptzollamt Hannover - Bundesweite Schwerpunktprüfung im Baugewerbe

Lüneburg, Hannover (ots)

Fast 330 Personenbefragungen und in über 100 Fällen weiterer Prüfungsbedarf - Das ist die Bilanz der bundesweiten Schwerpunktprüfung im Baugewerbe, an der sich die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Hannover am 25. April beteiligten.

Lüneburg

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Standorts Lüneburg führte in den Landkreisen Lüneburg und Harburg über 230 Personenbefragungen durch. Gemeinsam mit einigen Zusammenarbeitsbehörden konnten die Zöllnerinnen und Zöllner die Arbeitnehmenden von über 80 Arbeitgebenden hinsichtlich ihres Beschäftigungsverhältnisses befragen. In fast 40 Fällen besteht nun weiterer Prüf- und Ermittlungsbedarf - darunter in 15 Fällen der Verdacht auf einen Verstoß gegen ausländerrechtliche Bestimmungen sowie in vier Fällen ein erster Verdacht für eine Scheinselbstständigkeit.

Hannover

Auch in Hannover befragten die Kolleginnen und Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit über 90 Arbeitnehmende des Baugewerbes zu ihrem Beschäftigungsverhältnis. In knapp zwei Drittel der Fälle müssen sich auch hier weitere Prüfungen anschließen - davon in über 20 Fällen auf Grund des Verdachts einer Mindestlohnunterschreitung.

"Es handelt sich bei den bisherigen Erkenntnissen lediglich um erste Anhaltspunkte", so Joline Kassner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Hannover. "Inwiefern sich diese erhärten bzw. weitere Anhaltspunkte für Verstöße hinzukommen, werden die Prüf- und Ermittlungstätigkeiten in den kommenden Wochen und Monaten zeigen", so Kassner weiter.

Zusatzinformation:

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen in bestimmten Branchen zu erhalten. Dies ist ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

