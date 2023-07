Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Süsel

1.800 Euro Sachschaden durch Graffiti in Süsel - Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (13.07.) stellte die Polizei in Süsel mehrere Fälle der mutmaßlichen Sachbeschädigung durch Graffiti fest. Die unbekannte Person verwendete pinke Sprühfarbe an Mauern und Trafohäuschen. Es wird nun nach Zeugen gesucht.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Süsel zwischen der Bushaltestelle an der Landesstraße 309 und der Straße "Am Tannenberg" zu mehreren mutmaßlichen Sachbeschädigungen durch Graffitis.

Besonders aufgefallen war den Beamten die ausschließlich pinke Sprühfarbe, welche die bislang unbekannte Person nutzte. Abgebildet waren zumeist Symbole in Form der Zahl "23" und eines dinosaurierartigen Wesens.

Die Reinigung solch unerwünschter Fassadenmalereien ist aufwendig und teuer. Der entstandene Sachschaden durch die bisher bekannten sechs Taten wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Süsel ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

Wer am Mittwochabend oder in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen im Bereich der Neustädter Straße gesehen hat oder Hinweise zu den Graffitis geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 04524 7309910 oder per E-Mail unter Suesel.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell