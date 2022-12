Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Schifferstadt (ots)

Im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt kam es am gestrigen Tag zu Betrugsanrufen unterschiedlichster Art. Die Betrüger gaben sich am Telefon als angebliche Verwandte aus und gaukelten vor, einen Unfall verursacht zu haben und nun Kaution bezahlt werden müsse. Ein Betrüger gab sich als Mitarbeiter der Postbank aus, um an persönliche Daten des Angerufen zu gelangen. In keinem der Fälle kam es zu einem finanziellen Schaden. Ziel der Betrüger ist es, die Angerufenen unter Druck zu setzen und dass auf keinen Fall die Polizei verständigt werden soll. Die Polizei rät: - Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten an Unbekannte weiter! - Rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Rufnummer an, wählen Sie hierzu die Nummer selbst und lassen Sie sich nicht verbinden.

