Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (27.03.2023), gegen 15 Uhr, wurde ein 48-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. An der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Wegelnburgstraße missachtete ein 47-jähriger Autofahrer beim Rechtsabbiegen den Vorrang des Auf dem Radweg fahrenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 350 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell