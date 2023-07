Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Betrug durch Dacharbeiten

Northeim (ots)

Northeim OT Bühle, Hofbreite, Dienstag, 11.07.2023, 16.00 Uhr

BÜHLE (Wol) - Täter entfernen sich nach Anruf bei der Polizei.

Am Dienstag ließ ein 71-jähriger Mann aus Bühle an seinem Haus Dacharbeiten durch zwei Männer durchführen. Die Männer boten die Arbeiten an der Haustür für 150 Euro an. Nach Beendigung der Arbeiten forderten sie jedoch 2.000 Euro.

Die hinzugezogene 48-jährige Tochter wollte daraufhin eine Rechnung einsehen, was abgelehnt wurde. Die Tochter informierte anschließend die Polizei, woraufhin die beiden Täter mit einem weißen Pkw Fiat (Hamburger Kennzeichen) vom Tatort flüchteten.

Zu einem geldwerten Schaden ist es für den 71-Jährigen nicht gekommen.

Die Polizei Northeim weist nochmals darauf hin, dass keine Haustürgeschäfte eingegangen werden sollten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell