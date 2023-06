POL-PPMZ: Mainz Hartenberg - Münchfeld; Bus rollt rückwärts und stellt sich quer

Mainz - Altstadt (ots) - Gleich acht verletzte Fahrgäste gab es am gestrigen Montagabend gegen 21:50 Uhr an der Einmündung der Rheinstraße zur Bauerngasse. Während der Linienbus die Busspur befuhr, fuhr links neben ihm ein roter Kleinwagen auf dem rechten der beiden regulären Fahrstreifen in Richtung Weisenau. An der Einmündung zur Bauerngasse bog der PKW in ...

mehr