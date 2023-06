Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Auto schneidet Linienbus auf der Rheinstraße

Mainz - Altstadt (ots)

Gleich acht verletzte Fahrgäste gab es am gestrigen Montagabend gegen 21:50 Uhr an der Einmündung der Rheinstraße zur Bauerngasse.

Während der Linienbus die Busspur befuhr, fuhr links neben ihm ein roter Kleinwagen auf dem rechten der beiden regulären Fahrstreifen in Richtung Weisenau. An der Einmündung zur Bauerngasse bog der PKW in diese ab, scheinbar ohne auf den Bus neben ihm zu achten. Durch das "Schneiden" des Busses, musste dieser stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Im Bus stürzten daraufhin acht Personen und verletzten sich in Form von Prellungen, Kratzern und einem ausgeschlagenen Zahn leicht. Zudem splitterte eine Glastrennscheibe im Bus.

Es ist anzunehmen, dass durch diverse Besucher des Johannisfestes der Vorgang beobachtet wurde. Die Polizei sucht daher dringend nach Zeugen die Angaben zu dem flüchtigen roten Kleinwagen machen können.

Der Fahrer hat mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem roten Kleinwagen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell