POL-PPMZ: Mainz - Johannisnacht - Feuerwerk gut besucht - positive Polizeibilanz

Ein sehr gut besuchtes Feuerwerk bildete auch für den Einsatz der Polizei Mainz den Schlusspunkt der diesjährigen Johannisnacht. Bereits weit vor dem Feuerwerk musste die Theodor-Heuss-Brücke für den Straßenverkehr gesperrt werden, da zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus dem Festbereich in Richtung Rheinufer strömten und insbesondere auf die Brücke gingen. Auch die Peter-Altmeier-Allee musste deswegen für den fließenden Verkehr sehr frühzeitig gesperrt werden. Dieser Zustand hielt noch lange nach dem Feuerwerk an. Der normale Verkehr musste währenddessen weiträumig um die Innenstadt geleitet werden. Durch die Wasserschutzpolizei wurde die Sicherheit auf dem Rhein gewährleistet: Es wurden rund 80 Sportbootführer in die richtigen Positionen eingewiesen um das Feuerwerk gefahrlos genießen zu können. Gegen ein Uhr nachts konnte, nachdem sich die Situation vollständig normalisiert hatte, der Polizeieinsatz beendet werden.

Insgesamt zieht die Polizei Mainz erneut eine positive Gesamtbilanz. Mit nur 45 Straftaten an vier Veranstaltungstagen, bei gleichzeitig sehr großen Besuchermengen, kann von einem ausgesprochen friedlichen und vor allem familiären Fest gesprochen werden. Auch wenn der Samstag mit 15 Straftaten etwas herausragte, ist diese Zahl in Anbetracht der Besucherzahlen und des Veranstaltungsraumes als sehr niedrig einzuschätzen. Die Polizei Mainz wird auch weiterhin in enger Abstimmung mit den Veranstaltern sicheres Feiern in und um Mainz gewährleisten.

