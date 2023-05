LPI-EF: Schlangenlinien überführen Autofahrer

Erfurt (ots) - Einem 70-jährigen Mann wurde in Erfurt ein Fernglas aus dem Auto gestohlen. Der Erfurter hatte seinen Suzuki zwischen Sonntagabend und Montagabend in der Blücherstraße geparkt. In dieser Zeit schlugen Unbekannte eine Seitenscheibe des Autos ein und richteten dabei 200 Euro Sachschaden an. Aus dem Suzuki stahlen die Täter aus der Ablage ein Fernglas der Marke Carl Zeiss im Wert von 1.000 Euro sowie einen 50-Euro-Schein. Lassen Sie niemals hochwertige ...

