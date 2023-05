LPI-EF: Portemonnaie geraubt

Landkreis Sömmerda (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Kölleda verletzte sich am Freitag eine 17-jährige Motorradfahrerin leicht. Die Fahranfängerin fuhr gegen 15:30 Uhr auf der Weimarischen Straße in Richtung Großneuhausen hinter einer 78-jährigen Hyundai-Fahrerin. Als diese verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr die junge Frau auf. Dabei verletzte sie sich leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein ...

