Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigter nach möglicher Körperverletzung gesucht

Sömmerda (ots)

Bereits am Freitag kam es in Sömmerda zu einer möglichen Körperverletzung. Gegen 18:00 Uhr sprach ein unbekannter Fahrradfahrer im Stadtpark einen verwirrten 35-jährigen Mann an, nachdem sich dieser dort entblößt hatte. Der 35-Jährige warf daraufhin einen Mülleimereinsatz in Richtung des Fahrradfahrers. Ob er den Mann traf und ihn dabei möglicherweise verletzte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der unbekannte Fahrradfahrer wird daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Nennung des Aktenzeichens 0115893 zu melden. (DS)

