Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlene Kennzeichen

Erfurt (ots)

Eine Bandbreite an Straftaten tat sich in der vergangenen Nacht bei einem 30-Jährigen auf. In der vergangenen Nacht hatte ihn eine Polizeistreife mit seinem Ford in Erfurt kontrolliert. Dabei kam zutage, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen gestohlen waren und der Ford nicht zugelassen war. Zu allem Übel stand der 30-Jährige unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und gegen ihn Anzeige erstattet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell