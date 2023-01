LPI-EF: Drei Schwerverletzte

Erfurt (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Silvesterabend in Erfurt. Kurz vor 23:00 Uhr griff ein 36-jähriger Mann einen 17-Jährigen und seinen 53-jährigen Begleiter an. Nach einem Streit schoss der Täter mit einer Schreckschusspistole in Richtung des 17-Jährigen und verletzte ihn dabei leicht. Anschließend schlug er dem 53-Jährigen ins Gesicht und bedrohte die beiden Opfer mit einem Messer. ...

mehr