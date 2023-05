Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrerin leicht verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Kölleda verletzte sich am Freitag eine 17-jährige Motorradfahrerin leicht. Die Fahranfängerin fuhr gegen 15:30 Uhr auf der Weimarischen Straße in Richtung Großneuhausen hinter einer 78-jährigen Hyundai-Fahrerin. Als diese verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr die junge Frau auf. Dabei verletzte sie sich leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden an den beiden Fahrzeugen wurde auf 2.000 Euro beziffert. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell