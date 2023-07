POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Iserlohn (ots) - Einbrecher drangen in der Nacht zu Freitag in einen Friseur-Salon an der Hagener Straße ein. Sie entwendeten eine Geldkassette. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill) Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht zu ...

mehr