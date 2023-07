Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Friseurgeschäft

Unbekannter wirft Altöl in Fischteich

Betrug mit wertlosem Schmuck

Iserlohn (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht zu Freitag in einen Friseur-Salon an der Hagener Straße ein. Sie entwendeten eine Geldkassette. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen. (dill)

Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht zu Samstag im Bereich des Löschteichs an der Diepke einen Öl-Wechsel an seinem PKW durchgeführt und anschließend den Eimer mit Altöl ins Wasser geworfen. Ein Zeuge bemerkte Sonntagmittag die Verschmutzung und verständigte die Feuerwehr. Auch Ordnungsamt und Untere Wasserbehörde wurden über den Sachverhalt informiert. Rücksprache mit Anwohnern ergab, dass die Tat vermutlich gegen 3.40 Uhr durch eine männliche Person in einem "größeren PKW" begangen worden sein soll. Wer hat zur Tatzeit die Person oder das Fahrzeug gesehen? Die Polizei hat Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung aufgenommen und sucht Zeugen.

Eine 87-Jährige wurde am Donnerstagmorgen, gegen 11:35 Uhr, vor einer Bank in der Scherlingstraße durch einen unbekannten Mann angesprochen. Der Mann bot ihr angeblich selbst hergestellten Schmuck zum Kauf an. Die überrumpelte Seniorin gab dem Mann 50 Euro für fünf Teile. Der Unbekannte verschwand in der Folge. Die Geschädigte sah sich den Schmuck später nochmals genauer an: Er war weitestgehend wertlos. Der Mann wird als ca. 1.65m groß und schlank beschrieben. Er hatte kurze graue Haare und trug ein dunkles Polo-Shirt und eine weiße Tasche. Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl)

