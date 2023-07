Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher gehen leer aus

Lüdenscheid (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten vermutlich in der Nacht zu Samstag in eine Firma an der Hohe Steinert einzubrechen. Über ein Fenster gelangen sie hinein, machten jedoch keine Beute. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

