Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand im Krankenhaus

Plettenberg (ots)

Ein 34-jähriger Mann betrat Freitagmorgen das Krankenhaus. Dort schrie er herum, machte wirre Angaben und ließ niemanden an sich heran. Als die Polizeistreife eintraf, drohte er den Beamten mit geballten Fäusten und musste schließlich überwältigt und gefesselt werden. Hiergegen setzte er sich zur Wehr. Das Ordnungsamt und ein Arzt wiesen den Plettenberger in eine psychiatrische Klinik ein. Die Polizeibeamten zeigten ihn wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte an. (dill)

