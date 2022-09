Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad- und PKW-Fahrer in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 18.09.2022 gegen 17:35 Uhr ereignete sich in der Einmündung "Saarbrücker Straße / Alte Schmelz" in 66386 St. Ingbert-Mitte ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer sowie einem PKW. Hierbei übersah der PKW-Fahrer beim Einfahren in die Saarbrücker Straße nach derzeitigem Kenntnisstand den von rechts kommenden Fahrradfahrer, der den Gehweg befuhr. Hierdurch wurde der Fahrradfahrer erfasst, allerdings nicht verletzt. In der Folge entfernte sich der Fahrradfahrer von der Örtlichkeit in Richtung Innenstadt. Am PKW entstand ein Schaden im Frontbereich. Der Fahrradfahrer sei nach Angaben des PKW-Fahrers ca. 45-50 Jahre alt und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Ebenfalls trug er keinen Helm und war mit einem schwarzen oder grauen Mountainbike unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell