BPOLI-KN: 130 Tage Haft für gesuchten Straftäter

Singen (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Singen haben am Bahnhof Singen einen Mann mit einer mutmaßlich totalgefälschten belgischen Identitätskarte festgestellt. Nach seiner Einreise aus der Schweiz kontrollierten Bundespolizisten am Sonntagabend (23. Juli 2023) einen 29-Jährigen in der SBB am Bahnhof in Singen. Bei der Kontrolle wies sich die Person mit einer belgischen Identitätskarte aus. Aufgrund erster ...

