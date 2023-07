POL-NI: Nienburg - Wem gehört dieses Fahrrad?

Rinteln (ots) - (ne) Vermutlich wurde am Donnerstag, 13.07.2023 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein weißer Pkw Skoda Fabia von einem bisher unbekanntem Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Schulstraße beim dortigen Amtsgericht in Rinteln vorne links am Kotflügel beschädigt. Wer Angaben zu dem Unfallgeschehen machen kann meldet sich bitte unter Tel.: 05751/96460 bei der Polizei Rinteln. Rückfragen bitte an: ...

