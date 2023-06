Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller aus Schuppen entwendet

Hückelhoven-Doveren (ots)

Ein roter Motorroller mit Versicherungskennzeichen wurde zwischen 1 Uhr am Montag (12. Juni) und 9 Uhr am Dienstag (13. Juni) aus einem Schuppen an der Junkerstraße entwendet. Um an das Fahrzeug zu gelangen, hebelten die Täter die Tür des Schuppens auf.

