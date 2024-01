Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger von Pkw erfasst

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (25.1.), gegen 18:45 Uhr, kam es in Grevenbroich-Elsen zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Grevenbroich von der Straße Im Buschfeld nach links in die Straße An der Sud abbiegen. Ein 51-jähriger Fußgänger, ebenfalls aus Grevenbroich, war zu diesem Zeitpunkt dabei, vom Gehweg der Straße "Im Buschfeld" auf die Fahrbahn der Straße "An der Sud" zu gehen. Dort wurde er von dem abbiegenden Autofahrer erfasst. Der Fußgänger prallte gegen die vordere Seite des Autos und wurde von diesem noch einige Meter mitgeschoben. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell