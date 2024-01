Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgänger landet auf Motorhaube - Pkw-Fahrer flüchtet

Dormagen (ots)

Man könnte fast vom Glück im Unglück sprechen, das ein 25-jähriger Dormagener am Donnerstag hatte. Gegen 15:30 Uhr überquerte dieser zu Fuß die Parkplatzzufahrt "Am Rübenweg". Während er die Zufahrt des Parkplatzes in Gehrichtung Bahnhof passiert hat, wurde er nach ersten Erkenntnissen von einem aus derselben Richtung kommenden, rechts auf den Parkplatz abbiegenden Pkw erfasst. In der Folge fiel er mittig auf die Motorhaube und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Durch den Aufprall sei ein Riss auf der rechten Seite der Windschutzscheibe entstanden. Der Pkw habe anschließend gewendet und sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der in der Folge leicht verletzte 25-Jährige beschreibt das Auto als dunkelblauen Kleinwagen der Marke Ford mit Neusser Kennzeichen. Den Fahrer könne er nicht weiter beschreiben. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000.

Tipp der Polizei: Verlassen Sie den Unfallort nicht, ohne vorher die Polizei telefonisch informiert zu haben. Die Beamten werden mit Ihnen das weitere Vorgehen absprechen und Sie sind so auf der sicheren Seite.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell