Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeug und Hundefutter gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zugang zu einer Garage in Schleifreisener Weg in Hermsdorf. Aus dieser eigneten sich der oder die Täter sodann Hundefutter sowie Werkzeuge an. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

