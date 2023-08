Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Taten in der Nacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

DMehrfach zuschlagen wollten vergangene Nacht, vom Montag auf Dienstag, Langfinger sowohl im Saale-Holzland-Kreis als auch in Jena. Zuerst begaben sich die Personen mit zwei Fahrzeugen zu einer Baustelle in Löberschütz. Hier versuchten diese einen Baucontainer gewaltsam zu öffnen. Dies misslang. Während der Tat wartete eine weibliche Person in einem der Fahrzeuge und wurde von einem Zeugen angesprochen. Kurz darauf entfernten sich beide Fahrzeuge zügig von der Örtlichkeit. Gute zwei Stunden später bemerkte ein Zeuge in Schöngleina, dass in seinen Firmentransporter eingebrochen wurde. Und die Beschreibung passte auf die Fahrzeuge, welche zuvor in Löberschütz gesichtet wurden. Durch die Beamten konnte ein Pkw Mazda Höhe Trockhausen, besetzt mit einer weiblichen Person, gestellt werden. Das zweite Fahrzeug, ein VW, verunfallte kurz nach dem Abzweig Rabis. Die Insassen entfernten sich augenscheinlich zu Fuß. In der Nähe des verunfallten Pkw fanden die Beamten mehrere Werkzeuge sowie kleinere Baumaschinen. Einen Teil der Gegenstände konnte im Nachgang einer Baustelle in der Ortslage Ilmnitz zugeordnet werden, wo die Täter sich ebenso an einem Baucontainer zu schaffen machten. Die 23-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen. Über ihren weiteren Werdegang entscheidet nunmehr die Staatsanwaltschaft. Nach den anderen Beteiligten, augenscheinlich Männer, wird derzeit noch gefahndet. Die Ermittlungen dauern noch an.

