POL-K: 221209-2-K Alkoholisierter Porschefahrer beschädigt mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt - Blutprobe

Köln (ots) - Ein Polizist hat am Dienstagmittag (6. Dezember) in einem Café in der Kölner Innenstadt einen 40 Jahre alten mutmaßlichen Taschendieb gestellt. Der Iraker war dem Beamten aufgefallen, als er gegen 11.30 Uhr mit seinem Stuhl "Rücken an Rücken" an den Stuhl eines 86 Jahre alten Mannes rückte und seine Hand in die Jackentasche des Rentners steckte. Auf ...

