Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer stürzt in Kurve

Schleiden (ots)

Am 13.05.2023 gegen 11.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Herzogenrath die B265 aus Richtung Hergarten in Richtung Gemünd. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der Mann kurz vor Gemünd in einer Kurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er wurde nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, welches er glücklicherweise nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle jeweils in beide Richtungen kurzfristig gesperrt worden.

