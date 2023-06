Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Garage gesucht

Hagen-Dahl (ots)

In der Straße Hunsdiek brachen Unbekannte am Freitag (16.06.) zwischen 13 Uhr und 17.45 Uhr in eine Garage ein. Der 56-jährige Besitzer der Garage stellte am Abend fest, dass ein Fenster komplett innerhalb des Raumes lag. Ein Teil der Verglasung war in unmittelbarer Nähe zum Fenstergriff zerbrochen. In der Garage fehlten ein Wagenheber, Kompressor, Poolroboter, Hochdruckreiniger sowie eine Bluetoothbox. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

