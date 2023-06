POL-DA: Rüsselsheim: Polizei sucht nach Auseinandersetzung unter zwei jungen Frauen weitere Zeugen

Lampertheim (ots) - Nachdem in der Zeit zwischen Mittwochabend (28.6.) und Donnerstagmorgen (29.6.) zwei Fahrräder in der Innenstadt in das Visier von Kriminellen gerieten, hat die Kriminalpolizei in Lampertheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Zweiräder, die im Bereich der Wilhelm- und der Kaiserstraße an einem ...

mehr