Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Fahrräder im Visier Krimineller

Tatzusammenhang wird geprüft

Lampertheim (ots)

Nachdem in der Zeit zwischen Mittwochabend (28.6.) und Donnerstagmorgen (29.6.) zwei Fahrräder in der Innenstadt in das Visier von Kriminellen gerieten, hat die Kriminalpolizei in Lampertheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Zweiräder, die im Bereich der Wilhelm- und der Kaiserstraße an einem Fahrradständer abgestellt waren, mit einem Schloss gesichert. Bei dem Fahrrad, das in der Wilhelmstraße / Ecke Domgasse abgestellt war, handelt es sich um ein Citybike des Herstellers Pegasus in der Farbe Blau. In der Kaiserstraße, nahe der Wilhelmstraße, wurde ein mintfarbenes Citybike des Herstellers Sprick entwendet. Die Täter überwanden auf bislang unbekannte Weise die Sicherheitsvorkehrungen und flüchteten im Anschluss unerkannt. Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich der Wert der Beute auf mehrere Hundert Euro.

Da sich beide Örtlichkeiten in unmittelbarer Nähe zueinander finden, kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die Täter auf ihrer Flucht beobachten konnten oder Hinweise zu dem Verbleib der gestohlenen Räder geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 bei den Beamten zu melden.

