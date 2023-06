Lampertheim (ots) - Am 27.06.2023 ereignete sich im Zeitraum von 08:00-10:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gewerbestraße 3 in Lampertheim. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug am Radkasten vorne links und die Felge des linken Vorderreifens beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem roten Audi beläuft sich auf etwa 1500EUR. Zeugen, die ...

