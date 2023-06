POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wald-Michelbach (ots) - Die Wohnung einer Seniorin in der Straße 'In der Gass' geriet am Sonntag (25.6.) in den Fokus zwei Krimineller. Eine bislang unbekannte Täterin klingelte gegen 13 Uhr an der Wohnungstür der 79-Jährigen und gab sich als Praktikantin des Pflegepersonals aus. Unter diesem Vorwand verschaffte sie sich Zutritt in die Wohnung des Altenwohnheimes ...

