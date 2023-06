Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Bargeld gestohlen

Wald-Michelbach (ots)

Die Wohnung einer Seniorin in der Straße 'In der Gass' geriet am Sonntag (25.6.) in den Fokus zwei Krimineller. Eine bislang unbekannte Täterin klingelte gegen 13 Uhr an der Wohnungstür der 79-Jährigen und gab sich als Praktikantin des Pflegepersonals aus. Unter diesem Vorwand verschaffte sie sich Zutritt in die Wohnung des Altenwohnheimes und lenkte die Frau durch ein Gespräch geschickt ab. Zur gleichen Zeit betrat ihr Komplize die Räumlichkeit und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld, welches sich in einer Geldkassette befand. Im Anschluss flüchteten beide Täter unerkannt mit ihrer Beute. Erst als das Duo schon über alle Berge war, bemerkte die Seniorin den Diebstahl.

Die weibliche Unbekannte soll zwischen 15 und 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß sein und schwarze, schulterlange Haare haben. Zur Tatzeit trug sie weiße Klamotten sowie ein weißes T-Shirt mit einem aufgedruckten Emblem im Brustbereich. Ebenfalls war sie mit einem weißen Mundnasenschutz bekleidet. Der zweite Täter soll 1,70 bis 1,75 Meter groß und korpulent gebaut sein. Seine Haare waren kurz und schwarz, zudem soll er einen dunkleren Teint haben. Er trug dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06252/706-0 bei den Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell