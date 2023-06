Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Aufmerksame Seniorin überführt falsche Polizeibeamte: Abholer festgenommen

Riedstadt (ots)

Eine achtsame Seniorin aus Riedstadt durchschaute am Donnerstagvormittag (28.6.) die Masche von Trickbetrügern und schaltete die Polizei ein, welche den Abholer noch am Nachmittag festnehmen konnte.

Am Vormittag, gegen 11 Uhr, erhielt die 76-jährige Dame aus dem Stadtteil Goddelau einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer stellte sich als leitender Ermittler vor und gab an, dass in unmittelbarer Umgebung ihrer Wohnanschrift eine Diebesbande festgenommen wurde, von der noch eine Person flüchtig sei. Bei den Festgenommenen sei ein Zettel mit den Kontaktdaten der Dame aufgefunden worden.

Mit der Hilfe dieses Vorwands sollte die Dame dazu bewegt werden, den Betrügern Wertgegenstände sowie Bargeld in Höhe von 30.000 Euro auszuhändigen, da man vermutet, dass in naher Zukunft auch bei ihr eingebrochen wird. Der Riedstädterin war der Trick jedoch bekannt, weshalb zeitgleich die Polizei informiert wurde. Zivilkräfte konnten schließlich vor ihrer Haustür einen 28-jährigen Mann aus Frankfurt widerstandslos festnehmen, der nach ersten Erkenntnissen die Beute abholen wollte.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Personen von den Betrügern kontaktiert wurden, suchen die Ermittler weitere Zeugen, die den Abholer in Goddelau gesehen haben. Diese sollen sich bitte umgehend bei den zuständigen Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 melden. Der Abholer hatte kurze dunkelbraune Haare und einen drei-Tage-Bart. Er ist 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Zur Tatzeit war er mit einem rosafarbenen T-Shirt und einer knielangen, beigefarbenen Hose bekleidet.

Die Polizei rät in Bezug auf das Phänomen des Falschen Polizeibeamten zu folgenden Verhaltensweisen:

- Die Polizei holt niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen zu Hause ab - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung - Rufen Sie sofort den Notruf unter der Nummer 110 an, wenn Sie angeblich von der "richtigen Polizei" angerufen werden - Angehörige werden gebeten, ihre Eltern sowie Großeltern über das Phänomen der Falschen Polizeibeamten aufzuklären und sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell