Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Kripo ermittelt und geht von Tatzusammenhang aus

Münster (ots)

Nach zwei Einbrüchen in der Darmstädter Straße in der Nacht zum Mittwoch (28.6.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Kriminellen zunächst vergeblich, zwei Türen zu einem dortigen Restaurant gewaltsam zu öffnen. Durch eine Hintertür verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter schließlich Zutritt zu einem Friseursalon im gleichen Anwesen. Hier entwendeten sie mehrere Haarschneidemaschinen, eine Spielekonsole sowie ein Lasergerät zur Haarentfernung. Mit ihrer Beute suchten die Eindringlinge anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

