Oberzent - Gammelsbach (ots) - Am Mittwoch, den 28.06.2023, ereignete sich gegen 08 Uhr auf der B45 bei Gammelsbach (Oberzent) ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein 7,5t Lkw von einem entgegenkommenden Fahrzeug in den Straßengraben gedrängt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang ...

