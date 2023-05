Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflüchtigen ermittelt

Gera (ots)

Gera. Erheblichen Sachschaden verursachte am 28.05.2023 gegen 10:40 Uhr ein alkoholisierter (1,7 Promille) 33-Jähriger mit einem VW Caddy. Er befuhr die Laasener Straße und fuhr dabei auf einen parkenden Toyota auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser und zwei davor parkende Pkw zusammengeschoben. Der 33-Jährige setzte davon unbeirrte seine Fahrt fort und touchierte kurz darauf einen in der Nähe parkenden Skoda am Spiegel. Anschließend parkte er den VW in der Hußstraße und ergriff fußläufig die Flucht. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnte der Fahrer schlussendlich namentlich bekannt gemacht werden. Es erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen. (TL)

