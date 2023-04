POL-PPKO: Montabaur - Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Frau

Oberraden/Rengsdorf (ots) - Am Samstag, den 30.07.2022 zwischen 16:11 - 16:55 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße in 56587 Oberraden. Zwei männliche Täter gelangten über eine Nebeneingangstür ins Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Gegenstände in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Wertes. Die beiden ...

