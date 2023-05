LPI-G: Haushalts- und Gartengeräte aus Laube entwendet

Altenburger Land (ots) - Nobitz/Bornshain: Am Pfingstmontag erhielten die Beamten der PI Altenburger Land kurz vor 07:00 Uhr die Mitteilung, dass in Bornshain ein verletzter, möglicherweise angefahrener, Uhu auf der Straße sitzt. Als die Beamten den Einsatzort erreichten, hatte sich das verletzte Tier, mittlerweile auf den angrenzende Gehweg begeben. Den Beamten gelang es schließlich den Vogel zu fangen und diesen anschließend in die Hände eines Falkners zu geben. Nach ...

