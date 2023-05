Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger lief vor Fahrzeug

Gera (ots)

Gera. Zwischen einem Fußgänger (m, 46) und einem Pkw Skoda (w, 38) ereignete sich am 27.05.2023 gegen 17:55 Uhr in der Untermhäuser Straße ein Verkehrsunfall, wobei der Fußgänger leichte Verletzungen erlitt. Zu dem Unfall kam es nach bisherigen Erkenntnissen, als der 46-Jährige die Straße entlanglief und unvermittelt die Straßenseite wechseln wollte. Er achtete hierbei jedoch nicht auf den sich von hinten nährenden Pkw und lief vor diesen. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Fußgänger schließlich in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. (TL)

