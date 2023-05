Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage in Wadgassen

Wadgassen (ots)

Es kam am heutigen Abend gegen 20:30 Uhr zu einer Bedrohungshandlung in Wadgassen durch einen 52 Jahre alten Mann. Dieser drohte nach Zeugenangaben seiner Vermieterin, sie zu erschießen. Der Tatverdächtige ist der Polizei aus der Vergangenheit wegen Verstößen u.a. gegen das Waffengesetz bekannt. Er wurde zudem von mehreren Zeugen als psychisch auffällig beschrieben. Aufgrund der vorliegenden Informationen kamen starke Kräfte der Polizei, hierunter der Operativen Einheit und Spezialkräfte zum Einsatz. Hierbei wurde der Tatverdächtige widerstandslos festgenommen. Es wurden keine Personen verletzt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen hat die Polizei mehrere Gegenstände sichergestellt, deren waffenrechtliche Einstufung nun geprüft wird. Der Tatverdächtige ist zur Durchführung fachkundiger Therapie in eine psychiatrische Klinik verbracht worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell