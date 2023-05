Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Jugendliche Täterbande nach Vandalismus ermittelt - Ein Täter wurde inhaftiert

Saarlouis (ots)

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich Saarlouis, Bous, Schwalbach und Ensdorf immer wieder zu Sachbeschädigungen und Vandalismus. Nach intensiven Ermittlungen des Kriminaldienstes Saarlouis ist es gelungen, eine Gruppe von vier Jugendlichen im Alter von 13-16 Jahren auszumachen, die für einen Großteil der Taten verantwortlich sein dürften. Weil einer der Täter, ein 16 jährigen Junge, bereits in der Vergangenheit aufgefallen war, wurde seine zur Bewährung ausgesetzte Strafe nun in Vollzug gesetzt. Er wurde nach Vorführung beim Richter in die JVA Ottweiler verbracht. Die Ermittlungen dauern weiter an.

